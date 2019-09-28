شهود جدد في محاكمة البشير اليوم

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الحياة السياسية

البشير
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متابعات - أمينة عبد العال

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تستأنف جلسات محاكمة الرئيس السوداني السابق عمر البشير، اليوم السبت في التهم الموجهة إليه التي تتعلق بالفساد المالي والثراء غير المشروع، وذلك في مقر المحاكمة بمعهد العلوم القضائية والقانونية بالعاصمة الخرطوم.

ويُنتظر أن يمثل أمام المحكمة في الجلسة، شاهدان من قناة "طيبة" الفضائية، وقوات الدعم السريع.

وكانت هيئة محاكمة البشير قد استمعت في الجلسة الماضية إلى شهود دفاع من البنك المركزي السوداني، وجهاز المخابرات العامة، ووزير سابق بالرئاسة السودانية، واستجوبتهم بشأن مبالغ مالية بالنقد الأجنبي ضبطت بمقر إقامة البشير.

وكان فريقا مشتركا من القوات المسلحة والشرطة وجهاز الأمن، تحت إشراف النيابة العامة، قد عثر على مبلغ نقدي بثلاث عملات في منزل البشير، تصل قيمته إلى أكثر من 113 مليون دولار.

ويشمل المبلغ 7 ملايين يورو، إضافة إلى 350 ألف دولار، و5 مليارات جنيه سوداني (105 ملايين دولار)".

ووجهت النيابة العامة في السودان اتهامات للرئيس المخلوع بالفساد، فيما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي وغسل الأموال.

وأطيح بالبشير واعتقل في الحادي عشر من أبريل الماضي، بعد أشهر من الاحتجاجات الحاشدة على حكمه الذي استمر 30 عاما.

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