» «السعودية» تعلن بنود لائحة ضوابط الذوق العام

28 سبتمبر 2019 - 11:08 ص

أصدرت وزارة الداخلية السعودية ضوابط خاصة بتطبيق لائحة الذوق العام التي دخلت حيز التنفيذ في البلاد اعتبارًا من اليوم السبت.

واشتملت اللائحة على 19 مخالفة يعاقب مرتكبها بغرامات مالية، أقلها 50 ريالاً وأعلاها 3000 ريال؛ ومنها ارتداء اللباس غير اللائق في الأماكن العامة، أو الملابس الداخلية وثياب النوم، أو تلك التي تحمل عبارات أو صورا أو أشكالا تخدش الحياء، أو ذات رمزية عنصرية، أو تروّج للإباحية وتعاطي الممنوعات.

كما تعاقب اللائحة على وضع الملصقات وتوزيع المنشورات التجارية في الأماكن العامة دون ترخيص، وإشعال النار في الحدائق والأماكن العامة، والتلفظ بقول أو الإتيان بفعل فيه إيذاء أو إخافة لمرتادي الأماكن العامة أو تعريضهم للخطر، وتخطي طوابير الانتظار لغير الحالات المستثناة، إضافة إلى استخدام الإضاءة المؤذية كالليزر بغرض الإيذاء أو الإخافة.

وصنف تصوير الأشخاص بشكل مباشر دون استئذانهم، أو تصوير الحوادث الجنائية أو المرورية دون الحصول على إذن أطرافها بمخالفة من مخالفات الذوق العام، تستدعي على مرتكبيها الغرامة المالية.

ومن ضمن مخالفات الذوق العام المنصوص عليها في اللائحة، التصرفات الخادشة للحياء ذات الطبيعة الجنسية، ورفع صوت الموسيقى داخل الأحياء السكنية، وتشغيل الموسيقى في أوقات الأذان وإقامة الصلاة، وإلقاء النفايات في غير الأماكن المخصصة لها.

وحسب ضوابط اللائحة التي أصدرها وزير الداخلية، فإن المخول بضبط المخالفات وفرض الغرامات هم رجال الشرطة، كما حظرت القواعد إيقاع أي عقوبة على مرتكبي أي سلوك لم ينص عليه جدول المخالفات.