» بعد شائعات انفصالهما.. زوجة "السقا" تشعل مهرجان الجونة

أثار ظهور الفنان أحمد السقا، مع زوجته مها الصغير، في حفل ختام مهرجان الجونة، ضجة واسعة، حيث يعتبر الظهور الأول لهما منذ سنوات، بعد تداول خبر انفصالهما منذ فترة.

وقد تألقت زوجة أحمد السقا خلال حفل الختام بإطلالة بسيطة تبعد عن المبالغة، حيث ارتدت فستانا أسود بسيط لا يحمل أى نقوشات وتميز بصيحة الكتف الواحد، وأكملت إطلالتها بمجوهرات أنيقة من المصممة عزة فهمى، فيما ارتدت كلاتش أسود يتناسب مع إطلالتها.

ومن الناحية الجمالية، بدت زوجة أحمد السقا بخصلات شعرها المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا مرتكزا على طلاء شفاه باللون الأحمر.

وكان قد ترددت شائعات عن انفصال، وربما طلاق، أحمد السقا ومها الصغير، خاصة بعد اختفاء الزوجة من كل المناسبات التي ظهر فيها الزوج، وهو ما لم يكن يحدث من قبل، إضافة إلى أنه لم يصدر نفي من الزوجين، ولا تأكيد أيضًا، ما جعلها تنتشر انتشارًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

والغريب أن هذه ليست المرة الأولى التي يظهر فيها أحمد السقا مع مها الصغير بعد شائعات الطلاق، حيث سبق أن ظهر معها منذ عدة أشهر في سرادق عزاء الفنان الكبير الراحل محمود عبد العزيز، ما جعل الجميع يتحدث أيضًا عن عودتهما إلى بعضهما بعد الانفصال أو عن أن انفصالهما كان مجرد شائعة.

وهذه المرة حرص أحمد السقا على الإمساك بيد زوجته مها الصغير، وكأنه يرد بشكل غير مباشر على هذه الشائعات، ولكن هذا الظهور أيضًا لم يمنع طرح سؤال على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو هل كان السقا ومها مطلقين أو منفصلين وعادا إلى بعضهما أم أن خبر انفصالهما كان مجرد شائعة؟ وهو السؤال الذي لا يستطيع أحد أن يجيب عنه بشكل رسمي إلا السقا ومها، اللذان يرفضان الحديث عن حياتهما الشخصية.

لكن مقربين منهما يؤكدون أن انفصالًا وقع بينهما منذ سنوات دون إعلان، وربما يكونان عادا لاستئناف حياتهما الزوجية، أو ربما يكونان منفصلين ولكنهما صديقان وتربطهما علاقات جيدة بعد الانفصال، وكلها من الأمور التي يصعب التأكد منها حاليًا لحين كشف الزوجين عن الحقيقة أمام الجمهور.