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سما المصري ساخرة من محمد علي: "يا عيني عليه"

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الراقصة سما المصري
الراقصة سما المصري

متابعات-علا خطاب

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نشرت الفنانة الاستعراضية، سما المصري، مقطع فيديو للفنان والمقاول الهارب، محمد علي، وعلقت عليه بطريقة ساخرة، ةقائلة :"يا عيني عليه"، وذلك بعد فشل المظاهرات التي دعا إليها أمس الجمعة.

ونشرت سما المصري مقطع فيديو لمحمد علي وهو يقول: "أبوس ايديكم اتحركوا.. اتحركوا لوجه الله".

وعلقت سما المصري على الفيديو قائلة: "ياعيني دا اتصدم.. كان عايز يعمل ثوره ردت في صدره".

يذكر أن مصر شهدت أمس الجمعة مظاهرات مؤيدة للرئيس السيسي وأخرى محدودة معارضة له.

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