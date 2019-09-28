سما المصري ساخرة من محمد علي: "يا عيني عليه"

متابعات-علا خطاب
نشرت الفنانة الاستعراضية، سما المصري، مقطع فيديو للفنان والمقاول الهارب، محمد علي، وعلقت عليه بطريقة ساخرة، ةقائلة :"يا عيني عليه"، وذلك بعد فشل المظاهرات التي دعا إليها أمس الجمعة.
ونشرت سما المصري مقطع فيديو لمحمد علي وهو يقول: "أبوس ايديكم اتحركوا.. اتحركوا لوجه الله".
وعلقت سما المصري على الفيديو قائلة: "ياعيني دا اتصدم.. كان عايز يعمل ثوره ردت في صدره".
يذكر أن مصر شهدت أمس الجمعة مظاهرات مؤيدة للرئيس السيسي وأخرى محدودة معارضة له.
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