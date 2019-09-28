  • السبت 28 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر11:39 ص
بحث متقدم
الملك محمد الخامس وطليقته ملكة جمال روسيا

تفاصيل مثيرة تكشفها ملكة جمال روسيا عن السلطان محمد

البشير

شهود جدد في محاكمة البشير اليوم

الراقصة سما المصري

سما المصري ساخرة من محمد علي: "يا عيني عليه"

السعودية

حقيقة نشوب حريق فى "مترو الرياض"

مهنة جديدة

مهنة جديدة.. "تدريب العروسة على دخول حفل الزفاف"

الإعلامية قصواء الخلالي

إعلامية لـ السيسي: متسبناش وتسافر تاني يا ريس

وصول شاب إلي مستشفي المنصورة لتناوله «سم»

وفاة الطفلة "جنة" ضحية تعذيب جدتها

الإعلامي أحمد موسي

موسى: الإخوان تدفع لأسر الصعيد 5 آلاف جنيه للنزول

الفيفا

اتحاد الكرة يعتذر لـ" فيفا" عن هذا الأمر

سميح ساويرس

ساويرس: بسكوتكم دا هتوصلونا لمصيبة

في مهرجان الجونة..

فنانة شهيرة تستفز جمهورها بـ "فستان جريء"

الصفحة الأخيرة

سارة نخلة
سارة نخلة

متابعات-علا خطاب

أخبار متعلقة
#

فنانة شهيرة تستفز تركي آل الشيخ بـ"البلوك"

#

بــ "قميص رجالي وإطلالة جريئة"..فنانة شهيرة تشعل مواقع التواصل

#

بـ"تاتو وظهر مكشوف".. فنانة شهيرة تصدم متابعيها

#

فنانة شهيرة تصدم متابعيها وتظهر بـ"البيجاما"

أثارت الفنانة سارة نخلة، جدلاً واسعًا، بعد نشرها عدة صورة لها من مهرجان الجونة من خلال حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" .

وظهرت سارة نهلة بفستان مثير ونالت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى: قمر - جميلة اووى - انتى غلبتى رانيا يوسف.

وانطلقت الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى الخميس 19فى حضور سينمائى مصرى وعربى وعالمى وعرض مجموعة متنوعة من الأفلام المنتظرة والتى تقدم أغلبها للمرة الأولى فى مصر والشرق الأوسط، وتستمر الفعاليات حتى 27 من سبتمبر الجاري.

يذكر أن آخر أعمال سارة نخلة مسلسل حكايتي، وشاركتها البطولة ياسمين صبري ووفاء عامر وأحمد بدير.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا العرب الأكثر تخلفا عن بقية العالم الإسلامي؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

اللغة وكرامة المجتمع

د. هشام الحمامي

خاصرة مصر وجبهة السودان

حسام فتحي

نقد الخطاب الثقافي العربي

ياسر أنور

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» بعد شائعات انفصالهما.. زوجة "السقا" تشعل مهرجان الجونة
» السودان يطلب هذا الأمر من السعودية.. الأخيرة ترد
» فنانة شهيرة تستفز جمهورها بـ "فستان جريء"
» «السعودية» تعلن بنود لائحة ضوابط الذوق العام
» معلومات لا تعرفها عن «التأشيرة السياحية» بالسعودية
» بـ"فيديو راقص وحركات مثيرة".. نبيلة عبيد تصدم متابعيها
» أديب والإبراشي في مشهد كوميدي على طريقة فزاع
» 8 دول توجه دعوة إلى السعودية و"أنصار الله"
» حقيقة نشوب حريق فى "مترو الرياض"
» ظهور نادر لزوجة محمد هنيدي بمهرجان الجونة
» الكشف عن مرض "هنا الزاهد" .. وعملية جراحية قريبا

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • ظهر

    11:51 ص

  • فجر

    04:28

  • شروق

    05:51

  • ظهر

    11:51

  • عصر

    15:15

  • مغرب

    17:49

  • عشاء

    19:19

من الى
بألف هنا
أرشيفية
ياسمين البشبيشي
أرشيف
ارشيفية