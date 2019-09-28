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تفاصيل مثيرة تكشفها ملكة جمال روسيا عن السلطان محمد

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الملك محمد الخامس وطليقته ملكة جمال روسيا
الملك محمد الخامس وطليقته ملكة جمال روسيا

متابعات - أمينة عبد العال

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كشفت أوكسانا فوفودينا ملكة الجمال الروسية "27 عامًا" عن تفاصيل طلاقها من ملك ماليزيا السابق محمد الخامس "49 عامًا"، لافتة إلى أنه طلقها عبر الإنترنت، ومؤكدة أنها لم تقم بخيانته.

وأكدت الملكة أنها لم تر أو تتحدث إلى زوجها السابق منذ أن هجرها، مضيفة أن ابنهما ليون يشبه أباه تمامًا، وأنها على استعداد للموافقة على اختبار الحمض النووي للصبي، وسط ادعاءات والده بعدم نسبه إليه.

وفي حديثها مع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، ناشدت أوكسانا زوجها السابق، المعروف أيضًا باسم فارس، أن يكون والدًا لابنها ليون، قائلة: "فارس، استيقظ!، لديك ولد، وأنت أب، وأنت ملكي.. وبغض النظر، أريد أن يكون لابني والدان، فكر في ابنك".

وأضافت: "عندما غادر، لم يعد، لذلك اكتشفت الطلاق من خلال الإنترنت، لا أعرف ما حدث بالضبط لأن كل شيء كان على ما يرام، كنا ننتظر مولودنا الأول، وحتى الآن ما زلت لا أفهم السبب الحقيقي لفعل ذلك".

يُشار إلى أنّ أوكسانا تزوج من السلطات محمد الخامس في احتفال إسلامي سري في ولاية كيلانتان الماليزية العام الماضي.

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