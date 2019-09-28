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إجراءات جديدة للبيت الأبيض بخصوص مكالمات ترامب ومحمد بن سلمان

عرب وعالم

بن سلمان وترامب
بن سلمان وترامب

متابعات - أمينة عبد العال

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أعلن مصدر مسئول في البيت الأبيض أن هناك تقييدًا للوصول إلى نص المكالمات الهاتفية التي أجراها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب مع كل من ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بالإضافة إلى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

وأوضح المصدر أنه فيما يتعلق بالمكالمات مع ولي عهد السعودية، فإن المسئولين الذي لهم صلاحيات للاطلاع على نصوص المكالمات التي تجري مع القادة الأجانب بصورة طبيعية، لم يروا أيا من هذه النصوص، وأن نص المكالمات لم يذع نهائيا واصفا إياه بأنه أمر "غير عادي" بعد مكالمة مع شخصية مهمة.

المكالمة (بين ترامب ومحمد بن سلمان) وفقًا للمصدر لم تحتو على أي أسرار حساسة لها علاقة بالأمن القومي، أتت في الوقت الذي كان فيه البيت الأبيض يواجه قضية مقتل الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول بتركيا.

وفيما يتعلق بالاتصالات بين ترامب وبوتين، فإنه وفقًا لمسئول سابق في الإدارة الأمريكية قيّد الوصول إليها، وليس من الواضح إن كانت هذه الإجراءات هي ذاتها التي فرضت على مكالمات بين ترامب والرئيس الأوكراني، والتي أثارت جدلاً واسعًا في البلاد.

ولم يعلق البيت الأبيض على موضوع تقييد الوصول إلى نصوص المكالمات مع ولي العهد السعودي أو الرئيس الروسي.

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