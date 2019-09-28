» ظهور نادر لزوجة محمد هنيدي بمهرجان الجونة

28 سبتمبر 2019 - 09:41 ص

حضر الفنان محمد هنيدي لمقر حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة، للحصول على درع تكريمه.





وظهر هنيدي على السجادة الحمراء برفقة زوجته عبير التي حرصت على التواجد برفقة زوجها للوقوف بجواره وظهرت زوجة هنيدي بفستان لامع.









ظهور زوجة محمد هنيدي، لاقى إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فهي الزوجة التي ظلت بعيدة عن الأنظار، لم تظهر سوى في مناسبات محددة مع زوجها لتدعمه والوقوف بجواره في الأعمال الفنية.









وتزوج "هنيدي" من "عبير" في عام 1999، وأنجب منها أبناءه الثلاثة "فاطمة وفريدة وأحمد".









وتم تكريم هنيدي في ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة، وحصوله على جائزة الإنجاز الإبداعي.









