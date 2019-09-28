شاهين يوجه رسالة شكر لـ"الإخوان".. لهذا السبب

28 سبتمبر 2019 - 09:14 ص

قدم مظهر شاهين، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، التحية والتقدير إلى الشعب المصري، لدعمه ومساندته للدولة المصرية، قائلاً: "شعب مصر واعي ومحدش هيقدر يخوفنا".

وأضاف شاهين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى خلال تغطية خاصة لفعاليات الشعب المصري بالميادين المذاعة على قناة "صدى البلد"، أمس الجمعة: "بشكر الإخوان إنهم استطاعوا إخراج الوطنية من داخل الشعب المصري مجددًا، بقولهم شكرًا ليكم".

وتابع عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن الدولة المصري شهدت إنجازات في كل المجالات زراعية أو صناعية أو سياحة أو إنشاء مدن جديدة وغيرها، لافتًا إلى أن وجود الشعب المصري في الميادين ما هو إلا رد الجميل للقيادة السياسية والجيش المصري، ويعلن وعيه لحجم المؤامرة التي تستهدف مصر.