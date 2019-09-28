موسى: الإخوان تدفع لأسر الصعيد 5 آلاف جنيه للنزول

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صدى البلد

أحمد موسى

الصعيد


قال الإعلامي أحمد موسى، إن جماعة الإخوان حاولت خلال الفترة الماضية زعزعة أمن واستقرار مصر من خلال استخدام بعض الشائعات والأقاويل المفبركة.

وأكد "موسي"، خلال تقديم تغطية خاصة من تجمعات تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمنصة بالقاهرة أمس، أن الإخوان دفعت أموال كثيرة من أجل نشر الفتنة، مشيرًا إلى أنها تدفع من أجل النزول، ويعرضون على كل أسرة 5 آلاف جنيه من أجل النزول ضد الدولة المصرية.

وأشار إلى أنه على الرغم من أن الأسرة فى الصعيد تحتاج كل جنيه إلا أنهم رفضوا كل عروض مُخربي البلد، معقبًا: "أنا لسه جاي من البلد والناس بتحكي".

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