  • السبت 28 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر09:19 ص
بحث متقدم
محمد صلاح

فيفا يرد على اتهامه بالتلاعب بالأصوات لمنع صلاح من الفوز

ريني فايلر

أزمة بين "فايلر" ونجم الأهلي: مش هتلعب عشان وزنك زيادة

مرتضى منصور

مرتضى يكشف عن رئيس الزمالك الجديد بعد رحيله

الإعلامي أحمد موسى

أحمد موسى يفجر مفاجأة مدوية عن "وائل غنيم"

مؤمن زكريا: الدوري الجديد صعب لهذا لسبب

أطباء ألمانيا يبلغون مؤمن زكريا بمفاجأة عن مرضه المجهول

البدري محمد صلاح

رسالة هامة من حسام البدري لـ"مو صلاح".. هذا ما قاله

مترو السادات

بالفيديو.. هذا ما قاله عمرو أديب عن غلق محطات المترو

عمرو أديب

"أديب": ما حدث في مصر اليوم درسا لجماعة الإخوان

السيسي خلال مؤتمر الشباب

الرئيس السيسي: "معركتنا مع الإرهاب لم ولن تنتهي"

البرلمان

دعوات برلمانية لتدشين قنوات متخصصة في الرد على «الإخوان»

بجائزة "ذا بيست"

فيفا يرد على اتهامه بالتلاعب بالأصوات لمنع صلاح من الفوز

الرياضة

محمد صلاح
محمد صلاح

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

"فيفا" يستبعد "صلاح" من أفضل لاعب بالعالم

#

"صلاح" يرد على جوارديولا: أعتقد أنت مخطئ

#

تعليق ناري من صلاح على استبعاد وردة: يجب احترام النساء

#

تعديلات جديدة على قوانين كرة القدم .. تعرف عليها

محمد صلاح

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بيانا رسميا للرد على الاتهامات التي طالته بالتلاعب في التصويت الخاص بجائزة "ذا بيست" والتي طال بعضها نجمنا المصري محمد صلاح.

وفاز الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة الإسباني بجائزة "ذا بيست" كأفضل لاعبي العالم في 2019، متفوقًا على الهولندي فيرجل فان دايك والبرتغالي كريستيانو رونالدو صاحبي المركزين الثاني والثالث على الترتيب.

وأثير جدل كبير بعدما أكد الاتحاد المصري لكرة القدم إرسال التصويت الخاص بالمدير الفني وقائد المنتخب، رغم حجبهما من قبل "فيفا" كما قال المدير الفني للمنتخب السوداني إن التصويت الخاص به تم تغييره، وقال قائد منتخب نيكاراجوا إنه لم يقم بالتصويت، ورغم ذلك ظهر إسمه في نتائج التصويت، مصوتًا لميسي في المركز الأول.

وقال بيان الاتحاد الدولي لكرة القدم: "فيفا محبط من تلك التقارير الإعلامية التي تساءلت عن مدى نزاهة عملية التصويت المتعلقة بجوائز ذا بيست" وأكمل البيان: "تلك التقارير غير عادلة ومضللة."

وأكمل البيان: "عمليات التصويت الخاصة بكل الجوائز تمت مراقبتها والإشراف عليها من قبل هيئة مستقلة، هي برايس ووتر هاوس كوبرز السويسرية."

وأضاف البيان أن "فيفا" طالب جميع الاتحادات في العالم بتأكيد الأصوات الخاصة بها ورقيًا وإلكترونيًا، وشدد على أنه اشترط أن تكون المستندات الورقية موقعة من المسؤولين عن الاتحادات وكذلك من المصوتين.

وقال "فيفا" إنه والهيئة المستقلة المكلفة بمتابعة عملية التصويت تأكدا من أن كل الأصوات أرسلت تبعًا للقواعد المنصوص عليها، وكذلك في المواعيد المحددة، وهو ما لا يدع مجالًا للشك حول نزاهة النتيجة.

واختتم الاتحاد الدولي لكرة القدم بيانه بأن أي حالات مخالفة، ورغم أنها لم تؤثر على سير النتيجة، إلا أنه سيفتح تحقيقًا بشأنها.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا العرب الأكثر تخلفا عن بقية العالم الإسلامي؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

اللغة وكرامة المجتمع

د. هشام الحمامي

خاصرة مصر وجبهة السودان

حسام فتحي

نقد الخطاب الثقافي العربي

ياسر أنور

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» الكشف عن مرض "هنا الزاهد" .. وعملية جراحية قريبا
» فنان شهير: لما شوفت زوجتي الفنانة افتكرتها راجل
» هذا أغرب ما قاله "علاء ولي الدين" قبل وفاته
» نبيلة عبيد تكشف عن "الوصية" التي ستتركها عند وفاتها
» أحمد السقا يحسم الجدل حول تطليقه لزوجته
» فنان كبير: "محمد على متخلف ومجنون ..وغاوي شهرة"
» تعليق ناري لـ"أديب" على حادث كمين التفاحة بسيناء
» أحمد موسى: "المقاول الهارب حرامي وخائن للوطن"
» إيران: نعمل على تصنيع 3 مدمرات بحرية جديدة
» السعودية.. إصدار تأشيرات سياحية ودخول حر لمواطني 49 دولة
» واشنطن: الحوثيون جزء من المشكلة ومن الحل في اليمن

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • ظهر

    11:51 ص

  • فجر

    04:28

  • شروق

    05:51

  • ظهر

    11:51

  • عصر

    15:15

  • مغرب

    17:49

  • عشاء

    19:19

من الى
بألف هنا
أرشيفية
ياسمين البشبيشي
أرشيف
ارشيفية