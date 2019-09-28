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هذا أغرب ما قاله "علاء ولي الدين" قبل وفاته

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علاء ولي الدين
علاء ولي الدين

أحمد عادل شعبان

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علاء ولي الدين

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل علاء ولي الدين الذي رحل في ريعان الشباب .

وأعاد نشطاء نشر تذكر بعض المواقف في حياة علاء ولي الدين إحياءًا لذكرى ميلاده.

ومن ضمن تلك المواقف الدعاء الذي قاله "ولي الدين" قبل وفاته بأيم قليلة بحسب ما نقل مقربون منه.

وقال "ولي الدين" قبل وفاته: "اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق و وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمان عند العذاب وأرزقنا النظر إلى وجهك الكريم".

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