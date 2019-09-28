على خلفية التوتر بالخليج.. لافروف يدعو لحوار "بلا اتهامات"

28 سبتمبر 2019 - 01:10 ص

دعا وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف، الأطراف المعنية في منطقة الخليج العربي، إلى "الجلوس على طاولة المفاوضات "دون توجيه أي اتهامات لا أساس لها"؛ من أجل تخفيف حدة التوتر في المنطقة.



جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مساء الجمعة، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.



وتزايد التوتر في المنطقة إثر نشوب حريقين بمنشأتي شركة أرامكو شرقي السعودية، جراء استهدافهما بطائرات مسيرة تبنتها جماعة "الحوثي" اليمنية، لكن واشنطن والرياض اتهمتا طهران بالوقوف وراء الهجمات وهو ما تنفيه إيران بشدة.



وفي الملف السوري، أعرب الوزير الروسي عن ارتياحه العميق إزاء إعلان أمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الاتفاق على تشكيل اللجنة الدستورية في سوريا الأسبوع الماضي.



واعتبر لافروف أن "روسيا اضطلعت بدور كبير في الجهود التي أدت لتشكيل هذه اللجنة، على عكس دول أخرى (لم يسمها) سعت إلى إعاقة تلك الخطوة".

وقال "كان من المفترض أن يتم الاعلان عن تشكيل اللجنة في ديسمبر/كانون الأول 2018، لولا أن بعض الأطراف الخارجية حالت دون ذلك".

وتعقد اللجنة الدستورية الخاصة بسوريا أولى اجتماعاتها بجينيف في 30 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.



وأشار لافروف إلى أنه بحث مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو في قت سابق الجمعة، تشكيل اللجنة الدستورية.