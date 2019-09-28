روسيا.. مظاهرات حاشدة لمواجهة التغير المناخي

28 سبتمبر 2019 - 12:50 ص

شهدت عدة مدن روسية، الجمعة، مظاهرات من أجل لفت الانتباه لمخاطر التغيّر المناخي والاحتباس الحراري.



وانتظمت المظاهرات بـ20 مدينة روسية، في إطار حملة "أيام الجمعة من أجل المستقبل"، بدعوة من منظمات المجتمع الدولي.

وشارك بالمظاهرات عدد كبير من مناصري البيئة، ممن احتشدوا أمام مقر الحكومة وميدان بوشكين بالعاصمة موسكو.

وردد المحتجون هتافات، ورفعوا لافتات كتبت عليها عبارات مطالبة باتخاذ سياسات فعالة لمكافحة تغير المناخ.

ومنذ أشهر، تشهد معظم المدن الأوروبية حملات احتجاجية من أجل حماية المناخ.