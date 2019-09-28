  • السبت 28 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر02:10 ص
بحث متقدم
البدري محمد صلاح

رسالة هامة من حسام البدري لـ"مو صلاح".. هذا ما قاله

مترو السادات

بالفيديو.. هذا ما قاله عمرو أديب عن غلق محطات المترو

عمرو أديب

"أديب": ما حدث في مصر اليوم درسا لجماعة الإخوان

السيسي خلال مؤتمر الشباب

الرئيس السيسي: "معركتنا مع الإرهاب لم ولن تنتهي"

البرلمان

دعوات برلمانية لتدشين قنوات متخصصة في الرد على «الإخوان»

أرشيفية

تعرف على سعر الدولار أمام الجنيه في التعاملات المسائية

أرشيفية

بالفيديو.. بيان عاجل من القوات المسلحة

أرشيفية

مفاجأة.. السعودية توقف عملياتها العسكرية في اليمن

أحمد موسى

شاهد.. أحمد موسى يتلقى اتصالًا من شقيق أمير قطر

صلاح

بعد أزمة «صلاح».. «فيفا» يرد على التلاعب في التصويت لجائزة الأفضل

روسيا.. مظاهرات حاشدة لمواجهة التغير المناخي

عرب وعالم

التغير المناخي يهدد الحياة في أفريقيا
التغير المناخي يهدد الحياة في أفريقيا

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

إيطاليا.. عشرات المسيرات ضد التغير المناخي

#

الخارجية الروسية: العقوبات الأمريكية الجديدة ستفشل كسابقاتها

#

مظاهرات بالأردن ضد صفقة القرن

#

وفاة «مرسي» تسقط مطالب الإخوان

شهدت عدة مدن روسية، الجمعة، مظاهرات من أجل لفت الانتباه لمخاطر التغيّر المناخي والاحتباس الحراري.
وانتظمت المظاهرات بـ20 مدينة روسية، في إطار حملة "أيام الجمعة من أجل المستقبل"، بدعوة من منظمات المجتمع الدولي.
وشارك بالمظاهرات عدد كبير من مناصري البيئة، ممن احتشدوا أمام مقر الحكومة وميدان بوشكين بالعاصمة موسكو.
وردد المحتجون هتافات، ورفعوا لافتات كتبت عليها عبارات مطالبة باتخاذ سياسات فعالة لمكافحة تغير المناخ.
ومنذ أشهر، تشهد معظم المدن الأوروبية حملات احتجاجية من أجل حماية المناخ.
ويطالب مناصرو البيئة حول العالم المجتمع الدولي، باتخاذ إجراءات فعالة تحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وتطوير القدرة على التكيف مع التغير المناخي. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا العرب الأكثر تخلفا عن بقية العالم الإسلامي؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

اللغة وكرامة المجتمع

د. هشام الحمامي

خاصرة مصر وجبهة السودان

حسام فتحي

نقد الخطاب الثقافي العربي

ياسر أنور

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» فنان كبير: "محمد على متخلف ومجنون ..وغاوي شهرة"
» تعليق ناري لـ"أديب" على حادث كمين التفاحة بسيناء
» أحمد موسى: "المقاول الهارب حرامي وخائن للوطن"
» إيران: نعمل على تصنيع 3 مدمرات بحرية جديدة
» السعودية.. إصدار تأشيرات سياحية ودخول حر لمواطني 49 دولة
» واشنطن: الحوثيون جزء من المشكلة ومن الحل في اليمن
» أبو شقة: خروج المصريين لتأييد الرئيس يذكرنا بـ30 يونيو
» تعرف على أسعار مواد البناء المحلية بنهاية تعاملات اليوم
» بالفيديو.. ماذا قال «صلاح» عن مستواه في فيفا 20؟
» الهند تشدد من إجراءاتها الأمنية ضد مسلمي كشمير
» الزمالك في ورطة بعد منع بطل السنغال من التدريب

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    04:28 ص

  • فجر

    04:28

  • شروق

    05:51

  • ظهر

    11:51

  • عصر

    15:15

  • مغرب

    17:49

  • عشاء

    19:19

من الى
بألف هنا
أرشيفية
ياسمين البشبيشي
أرشيف
ارشيفية