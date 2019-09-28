رسالة هامة من حسام البدري لـ"مو صلاح".. هذا ما قاله

28 سبتمبر 2019 - 01:00 ص

عقب حسام البدري، المدير الفني للمنتخب المصري، على أزمة محمد صلاح في تصويت أفضل لاعب في العالم قائلا: «محمد صلاح فخر المصريين، وكلنا بنفتخر بيه».



وأضاف "البدري"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، تقديم الإعلامي "عمرو أديب"، المُذاع علي فضائية mbc مصر، قائلا: «فيه بعض المشاكل السابقة اللي سمعتها قبل كدا، وبالنسبة لعملية التصويت في أفضل لاعب كان فيها خطأ ومش متأكد من نوع الخطأ».

