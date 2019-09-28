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فنان كبير: "محمد على متخلف ومجنون ..وغاوي شهرة"

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الثوار يحاصرون أحمد بدير
الثوار يحاصرون أحمد بدير

المصريون ـ متابعات

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قال الفنان أحمد بدير، إن جماعة الإخوان الإرهابية عملت مسرحية كوميدية بايخة وأفيهاتهم قديمة ومهروشة ويستمرون في الفبركة ونشر الأكاذيب، مشيرا إلى أنهم ينشرون كما هائلا من الأكاذيب والشائعات عبر أبواقهم الإعلامية.
وأضاف "بدير"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في تغطية خاصة على قناة "صدى البلد"،: «على جامعة الدول العربية أن يكون لديها موقف واضح وصريح من تصرفات دولة قطر وبوقها الإعلامي التحريضي ضد مصر»، منوها أن المقاول الهارب محمد علي متخلف ومجنون.. وغاوي شهرة.
وتابع: «يجب إلغاء قناة الجزيرة الإرهابية من إشارات البث الفضائي لدينا، وعلى المصريين أن يبلغوا عن أي إخواني ولا بد أن يزيد درجة الوعي لدى المصريين تجاه ألاعيب جماعة الإخوان الإرهابية»، قائلا: « شتائم الإخوان لي لما أُدافع عن بلدي وجيشي تؤكد أنني أسير على الطريق الصحيح».



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