» تعليق ناري لـ"أديب" على حادث كمين التفاحة بسيناء

28 سبتمبر 2019 - 12:00 ص

نعى الإعلامي عمرو أديب، شهداء كمين التفاحة بشمال سيناء، متسائلا: "هل هذه العملية الإرهابية القذرة وقعت صدفة اليوم؟ مشكلتكم مع مين الرئيس عبد الفتاح السيسي ولا الشعب ولا الجيش؟ يعني هى العملية صادفت أنها تحدث مع جمعة الخلاص؟".



وأضاف "أديب"، خلال برنامج "كل يوم" المذاع على قناة "mbc مصر"، مساء الجمعة، أن دماء الشهداء لن تذهب هدرا، مشيرا إلى أنه بالإطلاع على بيان القوات المسلحة نتأكد من حجم المجهود الذي يبذله رجال القوات المسلحة، قائلا: "يعني هى صادفت العملية تحصل يوم جمعة الخلاص.. دا إنتم إرهابيين ولاد إرهابيين".



وتابع: "جماعة الإخوان وأعداء الوطن مشكلتهم ليست مع الشعب المصري، وإنما مع الجيش المصري، بسبب حالة الضبط التي خلقها داخل الدولة المصرية، قائلا: "جيش مصر مش مرتزقة ولا عسكر زي ما بيقولوا، دول ابني وابنك، وأخوك وأخويا.. الله يرحمهم، وكلهم من عليين".

