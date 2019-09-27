بالفيديو.. هذا ما قاله عمرو أديب عن غلق محطات المترو

27 سبتمبر 2019 - 11:50 م

عقب الإعلامي عمرو أديب، على غلق محطات المترو القريبة من ميدان التحرير قائلا :«غلق محطات المترو مش لأسباب أمنية دي أسباب إنسانية».



وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية"، المُذاع على قناة mbc مصر :«لو حصل في البلد أي حاجه هيكون حالنا ايه، وكان لازم نخاف على الناس»، مؤكدا: «مينفعش أسيب المترو يبوظ، والبلد تخرب وتقولي حرية، وإحنا مبنضحيش بحياة حد».

