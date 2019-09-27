رسالة نارية من عمرو أديب للمقاول الهارب وأيمن نور

27 سبتمبر 2019 - 11:30 م

قال الإعلامي عمرو أديب، إن المقاول الهارب محمد علي وصل لمرحلة إحباط شديدة بعد فشل التظاهر اليوم، مضيفًا: "أنا لو منك مطلعش تاني، وبلاش فيديوهات تاني علشان الموضوع باظ منك، وشوف أي بار أو أي حاجه أقعد فيها".



وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية"، المُذاع على قناة "mbc مصر"، يوم الجمعة: "كفاية فيديوهات يا بابا، الالتهابات والتسلخات هتبقى كتيرة معاكم اليومين دول"، كاشفا أن الضابط المسئول في قناة الجزيرة "مسح بالعاملين في القناة الأرض" بسبب ما يعرضوه من فيديوهات مفبركة بشكل فاضح.



وعرض الإعلامي عمرو أديب، مقطع فيديو للهارب محمد علي، وهو منهار ويخاطب المصريين قائلا: "أبوس إيديكم اتحركوا لوجه الله"، وعقب ساخرًا: "لو الأستاذ مكرم يسبني 5 دقائق بس، في حاجات عايز أقولها"، مؤكدًا أن الأمور سارت اليوم على عكس ما توقع وخطط الإخوان نهائيا.



وأضاف: "عايز ترجع فين يا محمد يا علي، هتفضل طول عمرك تمشي تبص وراك، وخايف حد يتف في وشك، وهتفضل لعنة الفراعنة مسكاك".

