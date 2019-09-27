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"غوتيريش" يدعو لرفع السودان من قائمة "الإرهاب"

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المصريون ووكالات

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دعا كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس المفوضية الإفريقية موسى فكي، الجمعة، إلى رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وخلال جلسة خاصة حول السودان عقدت بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، ناشد غوتيريش برفع جميع العقوبات عن السودان، وإزالة القيود ودعمه خلال الفترة المقبلة.
من جانبه، أشاد موسى فكي، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، الجهاز التنفيذي للتكتل القاري، بسلمية الثورة السودانية.
وقال بهذا الخصوص: "تحدثت عن الدرس الكبير الذي لقنه الشعب السوداني خلال ثورته".
وأكد فكي دعم الاتحاد الإفريقي لمحادثات السلام المقبلة بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة، لتحقيق السلام.
وشدد قائلًا: "ندعم هذه العملية من أجل أن تفضي إلى نتائج إيجابية"، فيما دعا "شركاء التنمية" إلى التعبئة من أجل "تحقيق التعافي الاقتصادي والسلام في السودان".
وأضاف: "من الضروري رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب".
من جهته، أعرب رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، في كلمته عن امتنانه وشكر شعب السودان للجهود التي بذلها غوتيريش ودعمه الثابت لقضية السودان.
وأفاد أن البيان الذي أصدره الأمين العام الأسبوع الماضي، والذي طالت فيه العالم برفع جميع العقوبات المفروضة على السودان "كان محل ترحيب واسع النطاق ونشرته كل الصحف ووسائل الإعلام في بلادي".
وأثنى رئيس الوزراء السوداني على دور الاتحاد الإفريقي وإثيوبيا في تقريب وجهات نظر الفرقاء السودانيين، بعد عزل الرئيس السابق عمر البشير. -

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