  • السبت 28 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر12:13 ص
بحث متقدم
السيسي خلال مؤتمر الشباب

الرئيس السيسي: "معركتنا مع الإرهاب لم ولن تنتهي"

البرلمان

دعوات برلمانية لتدشين قنوات متخصصة في الرد على «الإخوان»

أرشيفية

تعرف على سعر الدولار أمام الجنيه في التعاملات المسائية

أرشيفية

بالفيديو.. بيان عاجل من القوات المسلحة

أرشيفية

مفاجأة.. السعودية توقف عملياتها العسكرية في اليمن

أحمد موسى

شاهد.. أحمد موسى يتلقى اتصالًا من شقيق أمير قطر

صلاح

بعد أزمة «صلاح».. «فيفا» يرد على التلاعب في التصويت لجائزة الأفضل

ترامب

الكونجرس يتخذ أخطر خطوة لعزل «ترامب»

أرشيفية

أبو شقة: خروج المصريين لتأييد الرئيس يذكرنا بـ30 يونيو

محمد صلاح

بالفيديو.. ماذا قال «صلاح» عن مستواه في فيفا 20؟

إيطاليا.. عشرات المسيرات ضد التغير المناخي

عرب وعالم

التغير المناخي يهدد الحياة في أفريقيا
التغير المناخي يهدد الحياة في أفريقيا

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

مظاهرة في تل أبيب ضد "مؤتمر المنامة" و"صفقة القرن"

#

الجيش الجزائري يحذر من هذا الفخ

شهدت مدن إيطالية، الجمعة، خروج عشرات المسيرات والمظاهرات من أجل لفت الانتباه لمخاطر التغيّر المناخي والاحتباس الحراري.
ونُظمت المظاهرات تحت حملة "أيام الجمعة من أجل المستقبل" في 160 منطقة إلى جانب مدن كبرى مثل العاصمة روما، وميلان ونابولي وتورينو وفلورنسا وباليرمو.
وشارك نحو مليون شخص في الاحتجاجات بينهم الطلاب، ورفعوا لافتات كتبت عليها عبارات مطالبة باتخاذ سياسات فعالة لمكافحة تغير المناخ.
ونشر رئيس الحكومة الإيطالية جوزيبي كونتي، تغريدة في تويتر، أعرب فيها عن دعمه للحملة.
وقال في التغريدة: "الصورة القادمة عن ميادين تنظّم فيها الفعالية عبر مشاركات الكثير من الشباب، رائعة".
وتابع: "أنا وحكومتي متعهدون بإيجاد حلول ملموسة لطلبات التغيير.. يقع على عاتقنا جميعا مسؤولية كبيرة".
ومنذ شهور، تشهد معظم المدن الأوروبية الجمعة حملات احتجاجية من أجل حماية المناخ.
ويطالب مناصرو البيئة حول العالم، المجتمع الدولي، باتخاذ إجراءات فعالة تحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وتطوير القدرة على التكيف مع التغير المناخي. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا العرب الأكثر تخلفا عن بقية العالم الإسلامي؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

اللغة وكرامة المجتمع

د. هشام الحمامي

خاصرة مصر وجبهة السودان

حسام فتحي

نقد الخطاب الثقافي العربي

ياسر أنور

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» إيران: نعمل على تصنيع 3 مدمرات بحرية جديدة
» السعودية.. إصدار تأشيرات سياحية ودخول حر لمواطني 49 دولة
» واشنطن: الحوثيون جزء من المشكلة ومن الحل في اليمن
» تعرف على أسعار مواد البناء المحلية بنهاية تعاملات اليوم
» الهند تشدد من إجراءاتها الأمنية ضد مسلمي كشمير
» الزمالك في ورطة بعد منع بطل السنغال من التدريب
» مسؤول سعودي يتحرش بموظفة منتقبة.. بيان رسمي يوضح
» محمد رمضان: «استحملوا.. أنا كنت برجع من رمسيس للمنيب مشي»
» بالتفاصيل.. كيف أبهر «مينا مسعود» أسرة «العندليب»؟
» بالفيديو.. حادث سير جديد أعلى محور صفط اللبن
» "القبس": خطر يهدد المواطنين في الكويت

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    04:28 ص

  • فجر

    04:28

  • شروق

    05:51

  • ظهر

    11:51

  • عصر

    15:15

  • مغرب

    17:49

  • عشاء

    19:19

من الى
بألف هنا
أرشيفية
ياسمين البشبيشي
أرشيف
ارشيفية