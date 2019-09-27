صن داونز يدك شباك بطل سيشيل بـ11 هدف

27 سبتمبر 2019 - 09:47 م

حقق فريق ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي فوزًا ساحقًا على كوتي دي أور بطل سيشيل بنتيجة 11-1 في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة، في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

تقدم فريق صن داونز بالهدف الأول عبر اللاعب ثيمبا زواني بالدقيقة 9، وأضاف جاستون الهدف الثاني بعد 10 دقائق، وضاعف فالاكازي النتيجة وسجل “هدفين” متتاليين، قبل أن يسجل بطل جنوب إفريقيا هدفين عبر اللاعبين أوبا ومورينا ليفوز 6 – 0 بالشوط الأول.

وأكمل النادي الجنوب إفريقي حفلة الأهداف بالشوط الثاني، حيث سجل الهدف السابع عبر اللاعب ماديشا بالدقيقة 47، وأضاف نجونكا هدفًا ثامنًا بالدقيقة 58، قبل أن يسجل نكاني زواني الهدف التاسع بالدقيقة 74، وسجل مدافع الفريق الضيف هدف بالخطأ في مرماه بالدقيقة 77 من زمن اللقاء، وسجل أفونسوا الهدف الـ 11 بالدقيقة 83.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز صن داونز 5 – 0 ليتأهل لدور المجموعات الإفريقي متفوقًا بنتيجة 16 – 1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.