«تريزيجيه»: سعيد بالتواجد في أستون فيلا

27 سبتمبر 2019 - 09:32 م

أكد محمود حسن تريزيجيه جناح فريق أستون فيلا الإنجليزي والمنتخب الوطني، أن فريقه سيواصل القتال بالمباريات المقبلة بالدوري الإنجليزي لتحقيق الانتصارات، مشيرا إلى أن فريقه لعب الجولات الماضية من الدوري بشكل جيد.

وتحدث تريزيجيه في تصريحات للموقع الرسمي لأستون فيلا:"أنا مستمتع هنا كثيرا، فيلا ناد رائع وبه لاعبين وفريق عمل مميز وأنا سعيد للغاية بالتواجد معهم".

وعن مباريات الدوري الماضية:"لعبنا 6 مباريات في البريميرليج وقدمنا أداءً جيدا لكن كان علينا الحصول على نقاط أكثر ويجب أن نحافظ على القتال في كل مباراة".

كما تحدث عن مباراة أرسنال بالجولة الماضية والتي انتهت بفوز الجانرز (3-2):"لم يحالفنا الحظ ولكن يجب علينا مواصلة القتال وأن نصدق أننا سنحقق شيئا في البريميرليج، ونستطيع تقديم الأفضل في كل مباراة".

وأشار نجم أستون فيلا إلى أن زميله بالمنتخب أحمد المحمدي يساعده بشكل مستمر:" ألعب مع المحمدي منذ 5 أو 6 سنوات هو شخصية رائعة ويساعدني دائما، وأيضا كان له دورا في مجيئي إلى أستون فيلا".

وأتم تريزيجيه حديثه عن جماهير فيلا حيث قال:"جماهير أستون فيلا دائما تعطينا الثقة وسنقدم كل ما لدينا لنجعلهم سعداء في كل مباراة".

وخاض تريزيجيه 5 مباريات بالدوري وغاب عن مواجهة واحدة أمام وستهام يونايتد للإيقاف بعد تلقيه طرد في مباراة كريستال بالاس بالجولة الرابعة.

ويحتل فيلا المركز الـ18 وبرصيد 4 نقاط من فوز وتعادل بعد مرور 6 جولات بالبريميرليج، ومن المقرر أن يلتقي مساء غد السبت مع بورنموث ضمن مواجهات الأسبوع السابع من البريميرليج.



