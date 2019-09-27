تعرف على سعر الدولار أمام الجنيه في التعاملات المسائية

انخفض سعر صرف الجنيه أمام الدولار، مساء اليوم الجمعة، 27 سبتمبر 2019 في البنوك الحكومية بقيمة 25 قرشًا، وبلغ سعر العملة الخضراء في بنك القاهرة 16.27 جنيه للشراء، و16.37 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في بنك قناة السويس 16.27 جنيه للشراء، و16.37 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجل 16.26 جنيه للشراء، و16.36 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 16.28 جنيه للشراء و16.38 جنيه للبيع.

بينما سجل سعر العملة الخضراء في بنك مصر 16.25 جنيه للشراء و16.35 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري سجل 16.25 جنيه للشراء، و16.35 جنيه للبيع.