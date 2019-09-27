بالفيديو.. بيان عاجل من القوات المسلحة

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القوات المسلحة

سيناء

إرهابيين

تصفية ارهابيا

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة، بيانًا قبل قليل، حول جهود مكافحة الإرهاب التي تضطلع بها قوات الجيش والشرطة، مشيرة إلى استشهاد ضابط و9 جنود أثناء العمليات، بالإضافة إلى القضاء على 118 إرهابيًا.

وقال البيان إنه في إطار استكمال جهود القوات المسلحة والشرطة لمكافحة الإرهاب على كافة الاتجاهات الإستراتيجية للدولة أسفرت الجهود خلال الفترة الماضية وحتى اليوم عن تحقيق النجاحات الآتية :

- قيام القوات الجوية باستهداف وتدمير عدد (33) مخبأ وملجأ تستخدمها العناصر الإرهابية، بالإضافة إلى تدمير [ (7) عربات دفع رباعى على الاتجاه الشمالى الشرقى - و(83 )عربة على الاتجاه الإستراتيجى الغربى - (25 ) على الاتجاه الإستراتيجى الجنوبى ].

- تنفيذ عمليات نوعية أسفرت عن القضاء على عدد (118) فردا تكفيريا عثر بحوزتهم على عدد من البنادق مختلفة الأعيرة وعبوات ناسفة معدة للتفجير بشمال ووسط سيناء .

قيام عناصر المهندسين العسكريين باكتشاف وتفجير عدد (273) عبوة ناسفة تم زراعتها لاستهداف قواتنا على طرق التحرك بمناطق العمليات واكتشاف وتدمير عدد (11) فتحة نفق بالتعاون مع قوات حرس الحدود .

ضبط وتدمير عدد (37 ) سيارة وعدد (42 ) دراجة نارية بدون لوحات معدنية تستخدمها العناصر الإرهابية خلال أعمال التمشيط والمداهمة .

 اكتشاف وتدمير عدد من المخابئ والأوكار لإيواء العناصر الإرهابية عثر بداخلهم على كميات من مواد الإعاشة وعدد من الأسلحة والذخائر مختلفة الأعيرة وعدد من أجهزة الاتصال .

 واستكمالا للمهام القتالية تواصل القوات الخاصة البحرية تأمين المسطح المائي أمام مناطق العمليات بمسرح عمليات البحرين المتوسط والأحمر لتأمين الأهداف الاقتصادية وتفعيل إجراءات الأمن البحرى داخل مياهنا الإقليمية

 كما تمكنت قوات حرس الحدود على كافة الإتجاهات الإستراتيجية من تحقيق النجاحات الآتية :

 ضبط (15) بندقية الية وعدد (3) رشاش وعدد (2) قاذف RBG وعدد (24) خزنة وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة .

- ضبط (2441) كيلو جرام من جوهر الحشيش المخدر وضبط (6265) كيلو جرام من نبات البانجو بالإضافة إلى (20) كيلو جرام من مادة الأفيون المخدر وضبط (1562086) قرص مخدر .

 إكتشاف وتدمير (25) فدان من نبات الخشاش والبانجو و(1268) كيلو جرام من بذور الخشاش والبانجو، وعدد (23) عربة تستخدم في أعمال التهريب

- ضبط عدد (50) جهاز يستخدم للتنقيب عن المعادن، كذلك إحباط محاولة للهجرة غير الشرعية لعدد (11071) فرد من جنسيات مختلفة على كافة الاتجاهات الإستراتيجية للبلاد، وضبط (13) هاتف للاتصال عبر الأقمار الصناعية .

ونتيجة للأعمال القتالية الباسلة لقواتنا المسلحة بمناطق العمليات تم استشهاد وإصابة ضابط و(9) جنود أثناء الاشتباك وتنفيذ أعمال التفتيش بالكمائن على الطرق ومداهمة البؤر الإرهابية .

وتؤكد القوات المسلحة والشرطة على استمرار جهودهما للقضاء على جذور الإرهاب، وتوفير الأمن والأمان لشعب مصر العظيم .


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