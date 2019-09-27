مفاجأة.. السعودية توقف عملياتها العسكرية في اليمن

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الحوثيون

اطلاق نار

كشفت صحيفة أمريكية اليوم الجمعة، أن المملكة العربية السعودية وافقت على وقف إطلاق النار بشكل جزئي في اليمن، مشيرة إلى أن هذا رد منها على الحوثيين.

وبحسب صحيفة «وول ستريت جورنال»، فإنها نقلت عن أشخاص مطلعين على الخطوة السعودية قولهم، إن «هذا الإجراء يأتي ردا على إعلان الحوثيين قبل أيام وقف الهجمات على السعودية» .

وأضافت الصحيفة أن «الرياض وافقت على وقف محدود لإطلاق النار في 4 مناطق، من بينها العاصمة اليمنية صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون منذ عام 2014».

وتشير إلى أنه في حال نجح هذا الأمر فسيسعى السعوديون إلى توسيع الهدنة لتشمل أجزاء أخرى من اليمن .

وكان الحوثيون قد أعلنوا الجمعة الماضية عن مبادرة سلام تتمحور حول وقف الهجمات على السعودية بالطيران المسير والصواريخ الباليستية وكافة أشكال الاستهداف؛ وقالوا ننتظر رد التحية بمثلها أو بأحسن منها من جانب الرياض .

يأتي هذا القرار السعودي رغم تصعيد نبرة التهديد حيال إيران، التي وصلت إلى التلويح بالعمل العسكري، وتحديدًا على لسان وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، في أعقاب الهجومين اللذين استهدفا منشأتين لـ أرامكو في وقت سابق هذا الشهر، واتهمت كل من السعودية والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا إيران بالوقوف وراءهما .

وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء .


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