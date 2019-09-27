شاهد.. أحمد موسى يتلقى اتصالًا من شقيق أمير قطر

27 سبتمبر 2019 - 08:17 م

كشف الإعلامي “أحمد موسى” عن تلقيه اتصالا هاتفياً من شقيق أمير قطر “تميم بن حمد” خلال الفاصل الإعلاني ببرنامج “على مسؤوليتي”.

وأوضح “أحمد موسى” أنه تلقى الاتصال الهاتفي، معلقاً : “مش هينفع أقول اسمه على الهواء”.

وأضاف “موسى” خلال تقديمه تغطية خاصة عن أحداث اليوم خاصةً المظاهرات التي خرجت للميادين في القاهرة وعدد من محافظات مصر مؤيدة للرئيس “عبدالفتاح السيسي” قائلاً: “أنه سعيد بهذا الاتصال، وكشف موسى أن شقيق أمير قطر سعيد بما يقوم به الشعب المصري”.

وأوضح موسى، أن شقيق أمير قطر أكد أن قناة الجزيرة مستمرة فى عرضها للشائعات، كاشفاً إلى أن شقيق أمير قطر قدم التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، وللشعب المصري، على ما يقدمونه من أجل مصر.

وتقدم الإعلامي أحمد موسى بالشكر، لشقيق أمير قطر على حبه ودعمه لمصرـ مؤكداً أن مشكلة مصر ليست مع الشعب القطري أو التركي، ولكن المشكلة مع النظام القطري و التركي.