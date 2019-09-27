» محمد رمضان: «استحملوا.. أنا كنت برجع من رمسيس للمنيب مشي»

27 سبتمبر 2019 - 08:06 م

وجه الفنان محمد رمضان، رسالة للمواطنين بشأن الأحداث الراهنة، مطالبًا بالصبر على الحكومة، موضحًا أنه كان يرجع إلى بيته في المنيب من رمسيس سيرًا على الأقدام.

وقال «رمضان» عبر بث مباشر على «فيس بوك»: «نحمد ربنا ونصبر، إحنا شعب بيعيش في أي ظروف، أقسم بالله كنت برجع من ميدان رمسيس للمنيب مشي، وببقى راضي ومبسوط، لو عطشت بشرب من أي زير أو كولدير وبكمل رحلتي وبغني مع نفسي في الشارع، إحنا شعب قوي جدًا».

كما ذكر قول الله تعالى «وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا».

وتابع «الصبر شيء عظيم، نصبر مع حكومتنا ونتخطى أي عقبات في الدنيا وهتفرج علينا، وثقة في الله هنرزق، الراجل اللي بيجيب الفلوس، مفيش فلوس بتجيلنا لحد عندنا».