» بالفيديو.. حادث سير جديد أعلى محور صفط اللبن

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صفط اللبن

محور صفط

حادث جديد

تداول نشطاء موقع التواصل الإجتماعي، “فيس بوك” مقطع فيديو لحادث سيارة ملاكي أعلى محور صفط اللبن بالجيزة.

ولم يستن لنا معرفة تفاصيل أكثر عن الحادث، علمًا بأننا سنوافيكم بآخر الأخبار فور توافرها.

والجدير بالذكر أن سيارة ملاكي انقلبت في وقت سابق، أعلى محور صفط اللبن، وذلك في الاتجاه من الدائري والمتجه إلى منزل جامعة القاهرة وميدان الجيزة.

وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص، تم نقلهم إلى المستشفى، فيما تم نشر الخدمات المرورية بمحيط الحادث، لتسيير حركة المرور.

شاهد الفيديو..

https://www.facebook.com/zmzm.mostafa1/videos/2239124079550547/


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