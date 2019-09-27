» الإسماعيلي يتأهل إلى دور الـ16 بالبطولة العربية

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المصريون

الإسماعيلي

اهلى بنى غازى

حجز فريق الإسماعيلى مقعدًا فى دور الـ16 من البطولة العربية بالرغم من هزيمته أمام أهلى بنى غازى الليبى بهدف دون رد فى مباراة الإياب التى جرت بينهما بتونس .

أحرز هدف المباراة بوبكر بوعجيلة فى الدقيقة 83 ، ليصعد الإسماعيلى نظرا لفوزه فى لقاء الذهاب بأربعة أهداف مقابل هدفين .

كان الإسماعيلى قد بادر بالهجوم، وأضاع مهاجمه وجيه عبد الحكيم انفرادا تاما فى الدقيقة الثامنة من عمر اللقاء فى ظل سيطرة تامة للدراويش.

وقد واصل لاعبو الإسماعيلى ضغطهم على أهلى بنى غازى بغية إحراز هدف السبق، وتألق بشكل ملحوظ عبد الرحمن مجدى وأحمد مدبولى ووجيه عبد الحكيم الذى أضاع العديد من الانفرادات، فى المقابل فشل لاعبو أهلى بنى غازى فى بناء أى هجمة خطيرة على مرمى الدراويش، بسبب تألق ثنائى الدفاع باهر المحمدى ومحمد مجدى اللذين نجحا فى الزود عن مرماهم بالإضافة لمحمود دونجا لاعب وسط .

فى الربع ساعة الأخيرة هدأ اللقاء نسبيا بعدما قام لاعبو أهلى بنى غازى بمبادلة الإسماعيلى الهجمات، وهو ما دفع الأخير لتهدئة الملعب، خاصة أن النتيجة تصب فى صالحه حتى أطلق حكم المباراة صافرة نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبى بين الفريقين.

الشوط الثانى

حاول لاعبو أهلى بنى غازى التحكم فى مجريات الشوط الثانى بغية إحراز هدف السبق ، ونجحوا فى التحكم فى مجريات الأمور ومال لاعبو الإسماعيلى للدفاع حتى استطاع بوبكر بوعجيلة من إحراز هدف التقدم فى الدقيقة 83 ، وفى الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع واصل وجيه عبد الحكيم مسلسل ضياع الفرص وأضاع هدفا مؤكدا لفريقه يطلق بعدها حكم المباراة صافرته معلنا نهاية اللقاء .

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