» "القبس": خطر يهدد المواطنين في الكويت

27 سبتمبر 2019 - 07:12 م

كشفت صحيفة القبس الكويتية، نقلًا عن مسئولين بالبلاد عن تحذيرات بشأن ما وصفوه بـ"التشريعات السيئة" التي سيكون لها أثرًا سلبيًا على المواطنين.

وقال نائب المدير العام للشؤون القانونية في مؤسسة التأمينات، خالد الفضالة، في ندوة نشرت تفاصيلها صحيفة "القبس" الكويتية، إن عجز الموازنة وصل إلى 19 مليار دينار كويتي .

وأرجع الفضالة ذلك، إلى عدة عوامل، أبرزها انخفاض عوائد الاستثمار، نتيجةً للتقلّبات الاقتصادية، بالإضافة إلى "هناك تأثير للتشريعات السيئة التي تصدر مخالفةً للمعايير العالمية، فضلا عن التقاعد المبكر ".

وأكد المسؤول الكويتي أن التقاعد في الكويت هو عند السن الأدنى على مستوى العالم .

كما قال النائب صلاح خورشيد، إن هناك اجتماعا سيعقد في 6 أكتوبر المقبل مع وزير المالية نايف الحجرف، وقيادات التأمينات، لمناقشة الاقتراحات بقوانين، للوصول إلى تصور نهائي بشأن قانون الاستبدال .

وفي ذات الندوة، أطلق وزير المالية الكويتي السابق، بدر الحميضي، تحذيرا من خطر بالغ يهدد الكويت، بعدما انخفض الاحتياطي العام من 21 مليار دينار كويتي إلى 7 مليارات دينار فقط .

وتابع "هذا يهني أن 17 مليار دينار كويتي، ذهبت لسد عجز الموازنة، وبتلك الطريقة قد ينتهي الاحتياطي العام خلال عام واحد فقط، إذا ما استمر الصرف بالمعدل الحالي ".

وكان وزير المالية الكويتي نايف الحجرف، قد أعلن في يوليو الماضي، تحقيق دولة الكويت، خلال السنة المالية المنتهية في31 مارس الماضي، نمواً للإيرادات غير النفطية بنسبة 24 في المئة لتبلغ نحو 6.9 مليار دولار أمريكي .

بحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، بين الحجرف، أن العجز الفعلي للموازنة العامة، انخفض بنسبة 31%، مقارنة بالسنة المالية السابقة .

وبلغ عجز الموازنة، قبل استقطاع نسبة احتياطي الأجيال القادمة، 1.29 مليار دينار (4.2 مليار دولار)، بانخفاض نسبته 60% عن السنة المالية السابقة .

أظهر الحساب الختامي ارتفاع إجمالي الإيرادات بنسبة 28.5 بالمئة، إلى 20.5 مليار دينار (67.6 مليار دولار أمريكي)، وبلوغ إجمالي المصروفات 21.8 مليار دينار (71.9 مليار دولار)، بنسبة زيادة عن السنة المالية السابقة، قدرها 13.5 بالمئة .

وسجلت الإيرادات النفطية نسبة زيادة بـ 29 بالمئة، عن السنة المالية المنتهية في 31 آذار/مارس 2018، وبلغت نحو 18.4 مليار دينار (60.7 مليار دولار ).

وحول الإيرادات غير النفطية، ذكر الحجرف أنها تركزت في خمسة جهات، هي وزارة المالية، التي تحصلت على 1.3 مليار دولار، وزارة الكهرباء بـ 1.2 مليار دولار، والجمارك حصلت 1.2 مليار دولار، وزارة الصحة 525 مليون دولار، وأخيرا وزارة الداخلية، التي تحصلت على 420 مليون دولار .

وكانت الكويت اعتمدت، في مطلع يناير 2018، موازنة 2018-2019، على أساس سعر برميل النفط عند 50 دولاراً للبرميل؛ وتوقعت وزارة المالية الكويتية تحقيق 49.9 مليار دولار من الإيرادات .

وقالت وزارة المالية الكويتية إن العجز المالي المقدر خلال عام 2018-2019 يبلغ 6.5 مليارات دينار (21.5 مليار دولار)، بعد استقطاع نسبة احتياطي الأجيال القادمة .

وذكر وزير المالية الكويتي، أن إجمالي الإيرادات المتوقع تحقيقها في العام المالي سيصل إلى 15 مليار دينار (49.9 مليار دولار)؛ في حين تبلغ المصروفات نحو 20 مليار دينار (66.6 مليار دولار ).