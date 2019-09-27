» تعرف على أسعار مواد البناء المحلية بنهاية تعاملات اليوم

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حسن علام- متابعات

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مواد البناء

تعاملات اليوم

شهدت أسعار مواد البناء المحلية، من «الحديد  والأسمنت والجبس»، حالة من الاستقرار، في الأسواق، بنهاية تعاملات، اليوم، الجمعة 27 سبتمبر.

وترصد «المصريون»، الأسعار وفقا لأحدث أسعار الجملة المتداولة في السوق المصرية.

أسعار الأسمنت المسلح

سجل سعر الأسمنت المسلح 800 جنيه للطن، وبلغ متوسط سعر أسمنت أسوان 788 جنيهًا للطن، وسجل أسمنت المخصوص 790 جنيهًا للطن، وأسمنت شورى 788 جنيهًا للطن، بينما بلغ سعر أسمنت الصخرة 788 جنيهًا للطن، وأسمنت السويدي 833 جنيهًا للطن، وأسمنت النصر 790 جنيهًا للطن، وأسمنت حلوان 800 جنيهات للطن.

الأسمنت الأبيض

سجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض 2300 جنيه، وسعر الأسمنت الأبيض العادة 2450 جنيهًا، وسوبر سيناء 2465 جنيهًا، ورويال العادة 2500 جنيه للطن، أما الواحة الأبيض بلغ سعره 2445 جنيهًا للطن.

الأسمنت المخلوط

سجل متوسط سعر الأسمنت المخلوط 708 جنيهات للطن، وأسمنت النخيل 705 جنيهات للطن، بينما سجل أسمنت الواحة 708 جنيهات للطن، وأسمنت التوفير 708 جنيهات للطن.

الأسمنت المقاوم

وسجل متوسط سعر الأسمنت المقاوم للملوحة 850 جنيهًا للطن، وأسمنت قاهر البحار 865 جنيهًا للطن، وأسمنت السويس "سي ووتر" 833 جنيهًا للطن، وأسمنت السويدي المقاوم 830 جنيهًا للطن.

أسعار الجبس

استقرت أسعار الجبس، حيث سجل جبس العامرية 630 جنيهًا للطن، وسجل جبس الدولية 680 جنيهًا للطن، بينما سجل جبس المعمار 660 جنيهًا للطن، وجبس مصر سيناء 610 جنيهات للطن.

أسعار الحديد

سجل سعر حديد المصريين 11 ألفًا و800 جنيه للطن، فيما سجل حديد عز 11 ألفًا و900 جنيه، وحديد العتال 11 ألفًا و850 جنيها، وحديد عطية 11 ألفًا و800 جنيه.

وسجل سعر حديد بشاي 11 ألفا و850 جنيها، وحديد المراكبي 11 ألفا و750 جنيها للطن، أما حديد سرحان فسجل 11 ألفا و650 جنيها للطن، بينما حديد المعادي سجل 11 ألفا و550 جنيها للطن.



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