بالفيديو.. ماذا قال «صلاح» عن مستواه في فيفا 20؟

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محمد صلاح

ليفربول

نشرت القناة الرسمية لنادي ليفربول الإنجليزي مقطع فيديو عبر "يوتيوب" تستعرض خلاله ردود أفعال لاعبي الفريق حول مستوياتهم في لعبة "فيفا" 20.

وظهر فيرجل فان دايك المتوج مؤخرًا بجائزة افضل لاعب في أوروبا وهو يستعرض آراء زملائه في الفريق، وأبرزهم المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني، كما عبر عن رضاه عن تقييمه بـ 90 في اللعبة.

وقال المدافع الهولندي عند مشاهدته النسخة الخاصة به: "تقييم 90؟ جيد، أعتقد أنه عادل، قبل أن يتوجه لاستعراض آرء زملائه.

وفوجىء ماني بالنسخة الخاصة به والتي حملت تقييم 88 قائلًا: "هذا أنا، جيد، شكرًا" وعند سؤاله عن رضاه عن التقييم قال الجناح السنغالي: "السرعة 94؟ كان من الممكن أن تصبح أفضل" وأضاف ماني أنه لا يلعب فيفا، لكنه ينوي تعلم اللعبة في العام الحالي.

واتجه فان دايك لصلاح الذي عبر عن رضاه عن التقييم الذي تساوى مع فان دايك بـ 90 قائلًا: "ليس سيئًا" وأجابه المدافع الهولندي: "أنا 90 أيضًا لكن سرعتك أفضل."

ويستعد ليفربول لمواجهة ساوثامبتون ضمن منافسات الجولة السابعة بالدوري الإنجليزي الممتاز، ويتصدر الفريق جدول ترتيب بريميرليج برصيد 18 نقطة، بفارق 5 نقاط أمام مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

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