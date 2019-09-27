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فنانة شهيرة: مصور صحفي تحرش بي وأخرج عضوه الذكري

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كاردي
كاردي

محمد فضل- متابعات

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تحرش

مصور

كاردي

أصبح التحرش مشكلة شائعة بين صفوف الوسط الفني، وبعد الكشف عن فضائح المنتج والمخرج الأمريكي السابق "هارفي واينشتاين" وإطلاق حملة #MeToo ، كشفت بعض النجمات عن تعرضهن للتحرش أو الاغتصاب، وآخرهن "كاردي بي".

في اعتراف صادم، كشفت نجمة الهيب هوب عن تعرضها للتحرش خلال جلسة تصوير لإحدى المجلات، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

في حوار صريح للغاية في برنامج Untold Stories of Hip Hop ، قالت "كاردي": "لن أنسى أبدًا كيف تحرش بي المصور أثناء جلسة تصوير لتلك المجلة، كان لا يكف عن الاقتراب مني، كما كشف عن عضوه الذكري".

وعن رد فعلها، كشفت النجمة للمذيعة أنجي مارتينيز: "كنت غاضبة للغاية، فذلك جنون، لقد صحت في وجهه قبل مغادرة المكان في صدمة كبيرة".

وفي حين لم تكشف كاردي متى حدثت الواقعة بالضبط أو اسم المجلة التي كانت تتعاون معها والمصور، إلا أنها أوضحت أن ما جعل الوضع سيئًا أكثر، هو أنها علمت أنه يوجد ما يشبه حماية للمصورين من أي شكاوى وادعاءات بشأن سلوكهم، مثل التحرش، ولا يتم اتخذا إجراءات بشأنهم.

إذ كشفت النجمة أنها قالت لصاحب المجلة ما حدث، إلا أنه لم يكن مكترثًا على الإطلاق وكل ما قاله هو: "حسنًا، ماذا بعد؟".

بالإضافة إلى ذلك، تحدثت كاردي عن كيف تشهد تعرض أخريات للتحرش بشكل يومي، حيث قالت: "أعلم أن الفتيات في المنطقة التي أعيش فيها، يختبرن نفس الأمر كل يوم".

وردًا على سؤال "أنجي" بشأن ما إذا كانت لا تزال تتعرض لنفس الأمر، سرعان ما قالت كاردي: "لا، بالطبع لا، فأنا سرعان ما سأفضح ذلك الشخص على إنستغرام".

يجدر بالذكر أنه خلال لقاء مع مجلة "كوزموبوليتان" العام الماضي، وبعد أشهر من الكشف عن فضائح "هارفي وينشتاين"، كشفت كاردي عن تعرضها لمضايقات عديدة في بداية حياتها المهنية، وكيف شهدت محاولات لاستغلالها كذريعة لدخول عالم الشهرة، إلا أنها واجهت تلك المحاولات.

ومن المقرر بث لقاء كاردي الصادم مع أنجي كاملًا، اليوم الخميس على شبكة We TV الأمريكية.


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