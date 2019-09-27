  • الجمعة 27 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر08:02 م
بحث متقدم
صلاح

بعد أزمة «صلاح».. «فيفا» يرد على التلاعب في التصويت لجائزة الأفضل

ترامب

الكونجرس يتخذ أخطر خطوة لعزل «ترامب»

أرشيفية

أبو شقة: خروج المصريين لتأييد الرئيس يذكرنا بـ30 يونيو

محمد صلاح

بالفيديو.. ماذا قال «صلاح» عن مستواه في فيفا 20؟

السيسي

ملخص لقاءات "السيسي" في الأمم المتحدة

ارشيفية

وزير الأوقاف: الحياد مع قضايا الوطن خيانة

أرشيفية

انخفاض حاد في أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية

ارشيفية

بالفيديو.. حسن شحاتة ينفجر في البكاء فرحًا بعودة الرئيس

أرشيفية

السعودية تحدد ملابس الأجنبيات داخل المملكة

ملك ماليزيا

"لم أخونه"..تصريحات مثيرة لطليقة ملك ماليزيا السابق

«آل الشييخ» يدعو منتخب مصر لمواجهة البرازيل أو الأرجنتين

الرياضة

ال الشيخ
ال الشيخ

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

«آل الشيخ» يغازل مصر بعد فوز منتخب اليد

#

«أبو تريكة» يهنئ منتخب المغرب لفوزه على نامبيا

#

منتخب غينيا يصل برج العرب 14 يونيو لمواجهة الفراعنة وديًا

#

موعد وصول غينيا لمواجهة منتخب مصر

البرازيل

ال الشيخ

الارجنتين

المصريون

منتخب مصر

وجه المستشار تركي ال الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الاسباني، الدعوة إلى منتخب مصر، لخوض مباراة ودية أمام الارجنتين أو البرازيل في العاصمة السعودية "الرياض".

وكتب تركي ال الشيخ عبر صفحته الرسمية بموقع "فيس بوك"، "ادعو منتخب مصر الشقيق في موسم الرياض للعب مباراة ودية نرتبها مع المنتخب الارجنتيني او البرازيلي بنجومه، وفي حال الموافقة ندعو جمهور مصر الشقيق لحضور المباراة والاستمتاع بنجومه".

ولم يتم الكشف عن الموعد المحدد لإقامة المباراة الودية التي تجمع بين منتخب مصر مع الارجنتين أو البرازيل.

جدير بالذكر أن ملعب "جامعة الملك سعود" بالعاصمة السعودية "الرياض"، بات قريبا من استضافة مباراة السوبر الإيطالي بين فريقي يوفنتوس ولاتسيو.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن مباراة يوفنتوس ولاتسيو ستقام إما في الثاني والعشرين أو الثالث والعشرين من شهر ديسمبر المقبل.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا العرب الأكثر تخلفا عن بقية العالم الإسلامي؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

اللغة وكرامة المجتمع

د. هشام الحمامي

خاصرة مصر وجبهة السودان

حسام فتحي

نقد الخطاب الثقافي العربي

ياسر أنور

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» بالتفاصيل.. كيف أبهر «مينا مسعود» أسرة «العندليب»؟
» بالفيديو.. حادث سير جديد أعلى محور صفط اللبن
» "القبس": خطر يهدد المواطنين في الكويت
» الإسماعيلي يتأهل إلى دور الـ16 بالبطولة العربية
» تعرف على أسعار مواد البناء المحلية بنهاية تعاملات اليوم
» «آل الشييخ» يدعو منتخب مصر لمواجهة البرازيل أو الأرجنتين
» حبس كويتي 4 سنوات بتهمة الإساءة للسعودية
» الجيش الأمريكي يشن غارة جوية في ليبيا
» أول تعليق من الأوقاف على دعوات التظاهر
» حكم قضائي ضد مدير بالتليفزيون تحرش بموظفة
» السجن مدى الحياة لقاتل شقيقته شبيهة" كاردشيان"

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    04:28 ص

  • فجر

    04:28

  • شروق

    05:51

  • ظهر

    11:51

  • عصر

    15:16

  • مغرب

    17:51

  • عشاء

    19:21

من الى
بألف هنا
أرشيفية
ياسمين البشبيشي
أرشيف
ارشيفية