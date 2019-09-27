انخفاض حاد في أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية

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الذهب

الأسعار

عيار 21

تراجعت أسعار الذهب المحلية، في منتصف تعاملات اليوم الجمعة 27 سبتمبر 2019، وبلغت قيمة التراجع نحو 6 جنيهلت في سعر الجرام الواحد دون المصنعية.

وينشر المصريون، أسعار الذهب المحلية، وقد تختلف من محل صاغة لآخر، طبقًا للنطاق الجغرافي على مستوى محافظات الجمهورية.

وسجلت أسعار الذهب المحلية، عيار 21 نحو 682 جنيها، وعيار 18 نحو 585 جنيها، وعيار 24 نحو 779 جنيها، والجنيه الذهب سجل نحو 5456 جنيها.

وتراجعت أسعار الذهب المحلية خلال تعاملات أمس، وبلغت قيمة التراجع نحو 4 جنيهات في سعر الجرام الواحد دون المصنعية.



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