بالفيديو.. حسن شحاتة ينفجر في البكاء فرحًا بعودة الرئيس

27 سبتمبر 2019 - 05:54 م

دخل الكابتن حسن شحاتة، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر في نوبة بكاء فرحًا بعودة الرئيس عبد الفتاح السيسي من الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الجمعة.

جاء هذا في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، يث أوضح أنه كان ينتظر عودة الرئيس لأنه كان يشعر بالخوف والقلق، موضحًا أنه شعر بالأمان عندما عاد الرئيس اليوم.







وكشف «شحاتة» أن أبناءه نزلوا اليوم لتأييد الدولة المصرية، لافتًا إلى أنه لم يشاركهم في النزول بسبب ظروف صحية.









