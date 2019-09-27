» أول تعليق من الأوقاف على دعوات التظاهر

أكدت وزارة الأوقاف أن جماعات التطرّف والإرهاب والإفساد والتخريب أين حلت لا تأتي بخير، وأنها عبء على الدين والوطن، مشيرًة إلى أن أتباع هذه الجماعات المنحرفة خيانة للدين والوطن.





وأوضحت في بيان لها أن الدين والوطن كليهما لا يقران الفساد ولا الإفساد ولا التخريب ومحاولات هدم الأوطان، لافتًة إلى أن هذه الجماعات الضالة قد وقعت في براثن الخيانة والعمالة من جهة واحترفت الكذب والافتراء والعمل على بث الشائعات وترويجها ظلما وزورا من جهة أخرى.



