» أول تعليق من الأوقاف على دعوات التظاهر

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دعوات التظاهر

الاوقفاف

أكدت وزارة الأوقاف أن جماعات التطرّف والإرهاب والإفساد والتخريب أين حلت لا تأتي بخير، وأنها عبء على الدين والوطن، مشيرًة إلى أن أتباع هذه الجماعات المنحرفة خيانة للدين والوطن.

وأوضحت في بيان لها أن الدين والوطن كليهما لا يقران الفساد ولا الإفساد ولا التخريب ومحاولات هدم الأوطان، لافتًة إلى أن هذه الجماعات الضالة قد وقعت في براثن الخيانة والعمالة من جهة واحترفت الكذب والافتراء والعمل على بث الشائعات وترويجها ظلما وزورا من جهة أخرى.

وأردفت وزارة الأوقاف أن هذا الأمر يتطلب منا جميعا التكاتف والوقوف صفًا واحدًا في وجه هذه الجماعات المارقة، وبيان زيفها وزيغها وإفكها وبهتانها ، وتعريتها أمام العالم أجمع، مؤكدًة أن التستر على أي شخص مجرم من دعاة التخريب مشاركة في التخريب والإفساد من جهة وخيانة للدين والوطن من جهة أخرى.


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