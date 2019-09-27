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"لم أخونه"..تصريحات مثيرة لطليقة ملك ماليزيا السابق

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ملك ماليزيا

كشفت ملكة الجمال الروسية أوكسانا فوفودينا، البالغة من العمر 27 عامًا، تفاصيل مثيرة بشأن طلاقها من ملك ماليزيا السابق محمد الخامس.

وادعت ”أوكسانا“ في مقابلة حصرية مع صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، أن السلطان محمد الخامس طلّقها عبر الإنترنت.

وقالت إنها ”لم تر أو تتحدث إلى زوجها السابق منذ أن هجرها في ديسمبر الماضي“.

وأضافت أن ”ابنهم ليون يُشبه أباه تمامًا، وأنها على استعداد للموافقة على اختبار الحمض النووي للصبي“، وسط ادعاءات والده بعدم نسبه إليه.

وفي حديثها، ناشدت أوكسانا زوجها السابق، المعروف أيضًا باسم فارس، أن يكون والدًا لابنها ليون، قائلة: ”فارس، استيقظ!، لديك ولد، وأنت أب، وأنت ملكي.. وبغض النظر، أريد أن يكون لابني والدان، فكر في ابنك“.

وقالت: ”عندما غادر في ديسمبر/ كانون الأول، لم يعد، لذلك اكتشفت الطلاق من الإنترنت، لا أعرف ما حدث بالضبط لأن كل شيء كان على ما يرام، كنا نتوقع مولودنا الأول، وحتى الآن مازلت لا أفهم السبب الحقيقي لفعل ذلك“.

وكانت ملكة جمال موسكو السابقة قد تزوجت السلطان، البالغ من العمر 49 عامًا، في احتفال إسلامي سري في ولاية كيلانتان الماليزية في 7 يونيو العام الماضي.


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