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رئيس الأركان: أمن مصر يكمن في الحفاظ على قوات مسلحة قوية

الحياة السياسية

رئيس الأركان
رئيس الأركان

أحمد سالم

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القوات المسلحة

رئيس الأركان

مصر أمن

أكد الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، أن القوات المسلحة شهدت خلال الفترة الماضية قفزة غير مسبوقة نحو تطوير نظم التسليح والتدريب لكافة التشكيلات والأفرع الرئيسية بما يساهم في دعم القدرات القتالية للقوات المسلحة، مؤكداً أن أمن مصر وسلامتها يكمن في الحفاظ على قوات مسلحة قوية وقادرة ومستعدة للتضحية وبذل الجهد بكل الأمانة والإخلاص والشرف.

جاء ذلك خلال حضوره إجراءات التفتيش ورفع الكفاءة القتالية لإحدى وحدات المنطقة الجنوبية العسكرية بعد رفع كفاءتها وفقا لأحدث النظم القتالية .

واستمع رئيس أركان حرب القوات المسلحة لعرض تقرير الكفاءة القتالية الذي تضمن الحالة الفنية للأسلحة والمعدات المشاركة بعد تطويرها ورفع كفاءتها الفنية، ثم قام الفريق محمد فريد بالمرور على القوات المنفذة للتفتيش للاطمئنان على جاهزيتها، واستعدادها لتنفيذ أي مهام قتالية تسند إليها .

وناقش عددا من الضباط والجنود في أسلوب تنفيذهم لمهامهم وكيفية مواجهـة المواقف الطارئة، وأشاد بالاستعداد الجاد والروح المعنوية العالية لرجال المنطقة الجنوبية العسكرية الذين يؤمنون حدود مصر الجنوبية ضد كافة المخاطر والعدائيات المحتملة.

كما التقي الفريق محمد فريد عدد من القادة والضباط وضباط الصف وجنود المنطقة الجنوبية العسكرية، حيث بدأ اللقاء بالوقوف دقيقة حداداً على أرواح شهداء القوات المسلحة والشرطة الذين آثروا الوطن على أنفسهم وقدموا أرواحهم خلال المواجهات مع قوى التطرف والإرهاب، ثم نقل لهم تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي مشيداً بعطائهم وما يبذلونه من جهد للحفاظ على الأمانة المقدسة المكلفون بها للذود عن تراب مصر المقدس .

وأدار رئيس الأركان حواراً مع رجال المنطقة الجنوبية العسكرية واستمع إلى تساؤلاتهم واستفساراتهم تجاه مختلف القضايا والموضوعات على الساحتين الداخلية والخارجية، مشيداً بما لمسه من الفهم الواعي والإدراك الصحيح لكل ما يدور من أحداث ومتغيرات وتأثيرها على أمن مصر القومي.

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة.


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