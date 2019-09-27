بالفيديو.. حشود لتأييد«السيسي» أمام المنصة

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السيسي

المنصة

احتشد عدد كبير من المواطنين، اليوم الجمعة، أمام المنصة بمدينة نصر، تعبيرًا عن دعمهم للرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة.

وأعرب المشاركون عن دعمهم للقوات المسلحة من أجل الاستقرار، وللوقوف في وجه الحركات التي تريد إلحاق الضرر بمصر.

وشهدت الوقفة أمام المنصة ترديد هتافات داعمة للرئيس مثل «يحيا السيسى» «تحيا مصر» «لا للإرهاب» و«بنحبك ياسيسى».

ومن اللافتات التي رفعت خلال الوقفة أمام المنصة، «نعم للاستقرار» «لا للعودة للفوضي والظلام» «الجيش والشرطة أهلنا وضهرنا».

وأكد المتظاهرون على دعمهم مؤسسات الدولة والقوات المسلحة ومساندتها في الحرب على الإرهاب والقيام بدورها في حماية مصر.

وأظهرت لقطات بثتها عدة قناة «إكسترا نيوز» ظهور المواطنين أمام المنصة مرددين هتافات داعمة للرئيس والدولة.


يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وصل صباح اليوم إلى القاهرة قادمًا من الولايات المتحدة بعد مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وفور وصوله قال عن دعوات التظاهر: «دي صورة بتترسم زي ما اتعمل قبل كده عبارة عن كذب وافتراء وتشويه وكتائب إلكترونية وإعلام يشتغل عشان يقدموا صورة مش حقيقية، وأنتم لازم تكونوا واعين لكده، احنا جامدين أوي إن شاء الله والبلد جامدة أوي بيكم".



https://twitter.com/hassanalsolami/status/1177590411340275714

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