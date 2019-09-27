  • الجمعة 27 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر05:43 م
بحث متقدم
ملك ماليزيا

"لم أخونه"..تصريحات مثيرة لطليقة ملك ماليزيا السابق

صورة

بالفيديو.. حشود لتأييد«السيسي» أمام المنصة

الديوان الملكي

الديوان الملكي السعودي يعلن عن حالة وفاة

أرشيفية

رئيس الأركان يشهد إجراءات التفتيش لوحدة عسكرية بالمنطقة الجنوبية

أرشيفية

مظهر شاهين يوجه الشكر لـ"الإخوان"..تعرف على السبب

الخطيب

مسئول سعودي يفاجئ صحفيًا يابانيًا بهذا الرد

هزاع المنصوري

اتصال مباشر بين "بن راشد "وأول رائد فضاء إماراتي

بن سلمان

لوحة لـ "بن سلمان" تقترب من موسوعة جينيس

اغتصاب

تحرير 300 تلميذ تعرضوا للاغتصاب داخل مدرسة

محمد فؤاد

محمد فؤاد: ضيعت فلوسي علي مصر

بث مباشر.. مباراة الإسماعيلي و أهلي بني غازي

آخر الأخبار

أرشيفية
أرشيفية

أمير سعد- متابعات

أخبار متعلقة
#

يث مباشر.. الزمالك والإتحاد السكندري بالدوري الممتاز

#

«الشامي» يقود هجوم الإسماعيلي أمام أهلي بني غازي

#

بث مباشر.. مباراة الإسماعيلي وأهلي بني غازي

#

نتائج الاجتماع الفني لمباراة الإسماعيلي وأهلي بني غازي

الإسماعيلي

اهلى بنى غازى

يقدم موقع المصريون، خدمة بث مباشر للمباراة المرتقبة في مسابقة البطولة العربية "كأس محمد السادس للأندية الابطال"، بين فريقي الإسماعيلي وأهلي بني غازي الليبي، في إياب دور الـ 32.

ومن المقرر أن تقام مباراة اليوم على ملعب "مصطفى بن جنات" في تونس، وتنطلق في تمام الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة، عبر قناة "أبو ظبي الرياضية"، بتعليق صوتي للجزائري هيثم قراط.


وكان الإسماعيلي تمكن في مباراة الذهاب على ملعبه ووسط جماهيره، في الفوز بنتيجة 4-2، ويأمل الدراويش في العودة إلى القاهرة بنتيجة إيجابية تضمن له التأهل لدور الـ 16.


ومن المقرر أن يقود اللقاء تحكيميًا، وفق ما أعلنه الاتحاد العربي لكرة القدم، الدولى التونسى هيثم قيراط، ويعاونه كلًا من فوزي الجريدي ومحمد بكير فيما سيكون سليم بلخواص حكمًا رابعًا بجانب رضا كريم.


وتقام مباراة الإسماعيلى وأهلى بنى غازى الليبى بتونس نظراً لعدم استقرار الأوضاع الأمنية فى ليبيا.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا العرب الأكثر تخلفا عن بقية العالم الإسلامي؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

اللغة وكرامة المجتمع

د. هشام الحمامي

خاصرة مصر وجبهة السودان

حسام فتحي

نقد الخطاب الثقافي العربي

ياسر أنور

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» السجن مدى الحياة لقاتل شقيقته شبيهة" كاردشيان"
» بث مباشر.. مباراة الإسماعيلي و أهلي بني غازي
» سمكة بـ 3 ملايين دولار .. هذا ما فعله الصيادون بها
» مسئول: " بنعوض الشعب عن الحرمان"
» تطاير فستانها أمام الكاميرات..فنانة شهيرة في ورطة
» عمرو أديب : هذه هي خطة الإخوان بالشارع اليوم
» القبلة القاتلة .. احذر منها علي طفلك الرضيع
» "سنن" حرص عليها النبي يوم الجمعة..تعرف عليها
» باحث:"السيسي زي والدك مينفعش لما تختلف معاه تحرق البيت"
» صادم.. حكم راية "مخمور"
» السيسي لـ"المصريين": متخافوش محدش هيقدر يعمل حاجة

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • مغرب

    05:51 م

  • فجر

    04:28

  • شروق

    05:51

  • ظهر

    11:51

  • عصر

    15:16

  • مغرب

    17:51

  • عشاء

    19:21

من الى
بألف هنا
أرشيفية
ياسمين البشبيشي
أرشيف
ارشيفية