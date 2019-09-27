مظهر شاهين يوجه الشكر لـ"الإخوان"..تعرف على السبب

27 سبتمبر 2019 - 04:44 م

وجه الشيخ مظهر شاهين عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الشكر لجماعة الإخوان.



وأرجع ذلك إلى أنها سبب رئيسي فى عودة الروح الوطنية فى صفوف الشعب المصري من جديد، مشيرا الى أن هذا المشهد (التظاهرات الداعمة للرئيس والجيش)، يعبر عن الوطنية وعن ايمان الشعب المصري بالانجازات التى تحققت والتى لا ينكرها الا جاحد .







وأضاف فى تصريحات متلفزة، أن هناك وعيا بحجم المؤامرة التى تقودها جماعة الاخوان لزعزعة الامن والاستقرار الذى تنعم به مصر اليوم وايقاف مسيرة التنمية .









وتابع "الإخوان يريدون لمصر الخراب والفوضي"، مشيرا الى انهم لم يستطيعوا ان يعودوا من خلال بوابة رابعة ولن يستطيعون العودة من خلال الفيديوهات الكاذبة لمحمد على، حسب قوله.









واستكمل أن الشعب المصري اليوم يرد الجميل للقيادة السياسية والجميل للجيش المصري ويعلن وعيه لحجم المؤامرة التى تستهدف مصر، قائلا: "لا تميم ولا أردوغان او اى احد من الإخوان ان يصل لغرضه ومصر فيها الشرفاء".







