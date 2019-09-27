رئيس الأركان يشهد إجراءات التفتيش لوحدة عسكرية بالمنطقة الجنوبية

27 سبتمبر 2019 - 04:36 م

شهد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، إجراءات التفتيش ورفع الكفاءة القتالية لإحدى وحدات المنطقة الجنوبية العسكرية بعد رفع كفاءتها وفقا لأحدث النظم القتالية.





واستمع رئيس أركان حرب القوات المسلحة لعرض تقرير الكفاءة القتالية والذي تضمن الحالة الفنية للأسلحة والمعدات المشاركة بعد تطويرها ورفع كفاءتها الفنية، ثم قام الفريق محمد فريد بالمرور على القوات المنفذة للتفتيش للاطمئنان على جاهزيتها، واستعدادها لتنفيذ أي مهام قتالية تسند إليها.





وناقش رئيس أركان حرب القوات المسلحة، عددًا من الضباط والجنود فى أسلوب تنفيذهم لمهامهم وكيفية مواجهـة المواقف الطارئة، مشيدًا بالاستعداد الجاد والروح المعنوية العالية لرجال المنطقة الجنوبية العسكرية، الذين يؤمنون حدود مصر الجنوبية ضد كافة المخاطر والعدائيات المحتملة.



