لوحة لـ "بن سلمان" تقترب من موسوعة جينيس

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جينيس

لوحة

صالح العقاري

تمكن الفنان صالح العقاري من الانتهاء من أكبر لوحة فنية في العالم مرسومة بالخط العربي لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان .

ومن المقرر أن تدخل اللوحة الإبداعية موسوعة جينيس للأرقام القياسية في ثلاثة أقسام متنوعة بعد جهد عامين ، أثمر عن ملامح مبدعة لسمو ولي العهد مع تناسق أسماء مدن ومحافظات المملكة في تناغم غير مسبوق.

واللوحة العملاقة محفورة بالـ "كلادنج" الخرساني بشكل احترافي ، وطولها 30مترا وعرضها 20مترا، ومرسومة بأسماء مناطق ومدن ومحافظات المملكة بأسلوب فني راقٍ.


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