توقيف قاضية بسبب صورة مع "مهند"

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المحكمة

مهند

تاتليتوغ

توقيف قاضية

أثارت صورة  لقاضية تركية ضجة كبيرة في وسائل التواصل الاجتماعي، بعدما التقطتها مع الفناني التركي، المشهور في العالم العربي بـ " مهند".

وبدأ مجلس القضاة والمدعين العامين في تركيا التحقيق مع القاضية، قب انتشار صورة لها مع الممثل التركي كيفانش تاتليتوغ المعروف عربيا بمهند.

وقد بدأت الأزمة عندما قامت القاضية بشر صورة لها مع  مهند  من داخل قاعة المحكمة، الذي تم استدعائه للاستماع لإفادته في في قضية التهرب الضريبي.

وأثارت الصورة ضجة كبيرة في وسائل التواصل الاجتماعي، التي ذهبت إلى أن مهند التقطها مع قاضيته التي تحاكمه.

بينما رد " تاتليتوغ " على الجدل المثار، وأوضح في تغريدة على  تويتر ، أن القاضية الموجودة معه في الصورة ليست هي التي تنظر قضيته أمام المحكمة.


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