جمهورية إسلامية ترفض تعدد الزوجات

27 سبتمبر 2019 - 01:21 م

قالت ليليا غاليموفا نائبة رئيس المكتب الصحفي لرئيس تتارستان، إن روسيا دولة علمانية، تشكلت وترسخت فيها، قيم أسرية مستقرة، مشيرةً إلى أنّ تتارستان لا تخطط لإصدار قوانين تسمح بتعدد الزوجات.

وأعلن رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الشيخ راوي عين الدين، في وقت سابق، "إنه يعتبر من المناسب، فرض طابع الشرعية على تعدد الزوجات في المناطق الإسلامية في روسيا، وقال إن تعدد الزوجات أفضل بكثير من "وجود 40 عشيقة وعدم تحمل أي مسؤولية" تجاههن وتجاه الأطفال غير الشرعيين".

ونال هذا الموقف، تأييد مفتي موسكو "إلدار أليوتدينوف"، الذي يعتقد أن جعل تعدد الزوجات قانونيا، في جميع أنحاء روسيا من شأنه حل عدد من المشاكل الاجتماعية، الناجمة عن كثرة النساء مقارنة بالرجال.

في المقابل، قالت ليليا غاليموفا: "ربما سيزعج كلامي هذا العديد من الرجال، ولكن لا تعتزم تتارستان تبني القانون الذي يسمح بتعدد الزوجات. نحن لا نزال نعيش في دولة علمانية، وقد شكل مجتمعنا الروسي، قيما أسرية مستقرة منذ فترة طويلة".

كما نوهت غاليموفا، بأن هذه القضية تحتاج بالتأكيد لمناقشة جادة ومتعمقة، قائلةً: "لكن مع ذلك، يجب أن تأتي هذه المبادرات من الناس أنفسهم ومن الأغلبية، وهو أمر لا نراه اليوم".