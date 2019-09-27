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تطاير فستانها أمام الكاميرات..فنانة شهيرة في ورطة

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نسرين طافش
نسرين طافش

متابعات-علا خطاب

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فستان

مهرجان الجونة

نسرين طافش

تزامنًا مع حضورها مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة، تعرضت الفنانة السورية نسرين طافش لموقف محرج، وذلك بعد تطاير فستانها على السجادة الحمراء امام الكاميرات.

وتحرص نسرين طافش التي تتابع الموضة بأدق نفاصيلها  دائمًا أن تطل بأجمل الأزياء لكن هذه المرة خانها الهواء.

وفي التفاصيل، فقد ارتدت نسرين طافش فستانًا فضيًا قصيرًا جدًا ومفتوحًا حتى أعلى الفخذ غير أن فستانها طار فجأة بسبب قوة الهواء في الجونة لكنها تداركت ووضعت يدها على الفستان قبل ان يظهر اجزاء حساسة من جسدها.


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