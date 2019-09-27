أمير سعودي ينشر صورة فاضحة لوزير الخارجية الإيراني

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جواد ظريف

صورة فاضحة

بن مساعد

نشر الأمير عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز رئيس نادي الهلال السابق، صورة  لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، بعدما ظهر يرقص على طاولة.

وسخر  بن مساعد  من " ظريف"  في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر  قائلا  : " وزير الخارجية هو المسؤول عن شرح سياسة بلاده للعالم بأفضل طريقة ووزير الخارجية الإيراني أبدع في ذلك دون أن يتحدث ..والصورة تشهد ".

وكانت العديد من الصحف الأوروبية قد أكدت تورط إيران في هجمات أرامكو بالفترة الماضية، إلا أن وزير الخارجية الإيراني نفى تلك الأنباء مؤكدًا أنه ليس لإيران أي دخل بتلك الهجمات.


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