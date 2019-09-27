» باحث:"السيسي زي والدك مينفعش لما تختلف معاه تحرق البيت"

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السيسي

التليفزيون المصرى



أكد الدكتور وسيم السيسي، الباحث في علم المصريات، أن الإذاعات الخارجية والمؤامرات تشبة "الفيروسات والبكتريا"، ولكن لا يصاب بها إلا الشخص الذي مناعته ضعيفة، مشددا على أنه شديد الإيمان بالمخزون الحضاري المصري، ويتجلى هذا المخزون الحضاري في حرب 6 أكتوبر، وفي ثورة 30 يونيو، لأن مصر شعرت بالخطر، وعندما تشعر مصر بالخطر فلا خوف عليها.

وأضاف "السيسي"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أن مصر تتعرض دائما للهجوم من الصهيونية العالمية لتشوييه الحضارة والتاريخ المصري، والذي لا يستطيعون تشويهه، يدعون أنهم هم من قاموا به، مثل ادعائهم بأنهم بنوا الأهرامات.

وعن دعوات التظاهر التي أطلقتها جماعة الإخوان المسلمين قال "السيسي": "هو اللي يختلف مع والده أو والدته يحرق البيت!! تقول عليه إية!! مجنون ولا عاق ولا إية!! الاختلاف وارد، ولكن لا تهدم هذا المنزل، و السيسي والد لكل المصريين".

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